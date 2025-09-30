В Волгограде с 1 октября проезд подорожает до 40 рублей

Купить обычный безлимитный проездной на один вид транспорта пассажиры с 1 октября смогут за 1470 рублей. На все виды — 2300 рублей. Студенческий будет стоить теперь 1200 рублей, школьный — 350 рублей, социальный на «45 поездок» — 750 рублей. Первая поездка с пересадочным тарифом «120 минут» обойдётся в 34 рубля. Последующие — в 13 рублей.