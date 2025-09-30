Ричмонд
Из-за антисанитарии в Воронеже закрыли мясное производство на левом берегу

Предприятие ООО «АРГУС», расположенное в Монтажном проезде, грубо пренебрегало требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, на производстве не следили за состоянием инвентаря — на нем были найдены следы загрязнений. Продукты хранили с нарушениями, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, а у некоторых не было ни медкнижек, ни флюорографии. Кроме того, уборка проводилась некачественно, помещениям не дезинфицировались.

Обнаружили санврачи и несоответствие внутренних отделочных материалов нормам — стены не позволяли делать влажную уборку, обнаружились трещины и другие повреждения. Опасаясь, что все вышеперечисленные нюансы могут стать причинами отравлений, Роспотребнадзор принял решение обратиться в суд. Там было постановлено закрыти предприятие на три месяца.