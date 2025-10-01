После старта проекта «2+2» Узбекистан станет уникальной площадкой — Росатом

Это и для нас в хорошем смысле вызов: вместе с вами создать уникальный проект на одной площадке — два больших и два малых блока, систему подготовки кадров. Я уверена, что после того, как стартует проект «2+2» в Узбекистане, республика станет уникальной площадкой — к вам будут приезжать и у вас учиться многим направлениям. И для нас, конечно, этот серьезный проект — долгожданный. Общий результат нашей победы, чтобы все мы двигались в установленных сроках и рамках, и чтобы Узбекистан стал полноценным участником атомной семьи.