В Челябинске под комплексное развитие отдадут участок у ТРК «Фокус»

В Челябинске возле ТРК «Фокус» под комплексное развитие территории планируется отдать участок на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Его площадь составляет 11,2 гектаров. Проект распоряжения о КРТ уже опубликован на сайте мэрии.