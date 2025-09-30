В Челябинске под комплексное развитие отдадут участок у ТРК «Фокус»

В Челябинске возле ТРК «Фокус» под комплексное развитие территории планируется отдать участок на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской. Его площадь составляет 11,2 гектаров. Проект распоряжения о КРТ уже опубликован на сайте мэрии.
Согласно документам, минимальный объем новой застройки составит 34,5 тыс. кв. метров. На территории могут появиться как малоэтажные, так и многоэтажные жилые дома, а также объекты социальной и коммерческой инфраструктуры.
Предполагается, что участок будет полностью преобразован в течение восьми лет. Сейчас там располагается нежилая застройка — несколько магазинов и ресторанов.