Baza: спутник Анастасии Цапок похвалил и поцеловал ее после пьяного ДТП на Mercedes

Сергей Цапок — известный криминальный авторитет из станицы Кущевская Краснодарского края. Его банда орудовала в станице более десяти лет — с 1998 по 2010 год. За это время участники организованной преступной группировки убили по крайней мере 19 человек, следует из ранее опубликованных материалов уголовного дела. После расправы над семьей фермера Сервера Аметова в 2010 году, в которой были убиты 12 человек, бандитов арестовали и приговорили к длительным срокам лишения свободы.