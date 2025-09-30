Беспрозванных посетил легендарный белорусский стеклозавод «Неман»

В ходе переговоров с руководством предприятия обсуждались перспективы сотрудничества с калининградскими предпринимателями. Беспрозванных предложил организовать представление белорусской стеклянной продукции на ярмарках в Калининградской области, а также рассмотреть возможность создания сувенирной продукции к 80-летию региона, которое будет отмечаться в ближайшей перспективе.