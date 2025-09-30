Беспрозванных посетил легендарный белорусский стеклозавод «Неман»

Калининградская делегация детально изучила технологический процесс и ассортимент продукции предприятия, которое выпускает под брендом NEMAN около 5 тысяч наименований изделий из стекла и хрусталя. В коллекции завода — предметы для сервировки, интерьеров и HoReCa-сегмента.
Особое внимание губернатора привлекли новинки производства, включая хрустальную фигурку лошади — символа предстоящего года по восточному календарю. Эта ручная работа будет выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров к новогодним праздникам.
В ходе переговоров с руководством предприятия обсуждались перспективы сотрудничества с калининградскими предпринимателями. Беспрозванных предложил организовать представление белорусской стеклянной продукции на ярмарках в Калининградской области, а также рассмотреть возможность создания сувенирной продукции к 80-летию региона, которое будет отмечаться в ближайшей перспективе.