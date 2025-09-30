Лукашенко серьезно изменил полномочия Нацбанка Беларуси

Президентом Беларуси внесены изменения в устав Национального банка Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Изменения предусматривают положения президентского указа, подписанного 30 сентября.
В частности, документ законодательно закрепил координирующую роль Нацбанка в деятельности госорганов, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и иных организаций при выполнении возложенных на финрегулятор функций.
Также скорректированы полномочия Нацбанка. Например, за ним закрепляется ряд полномочий для определения порядка открытия и прекращения деятельности филиалов зарубежных рейтинговых агентств в Беларуси. А формой работы правления Нацбанка указ определил заседания, конкретизировав способы их проведения.
Еще устав Нацбанка дополнили положения, которые наделили главный финансовый регулятор страны полномочиями, которые аналогичны с полномочиями Совмина. Речь идет о полномочиях в части принятия нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации задач и функций, которые возложены на Нацбанк законодательными актами без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.
Не так давно Александр Лукашенко принял кадровые решения по составу правления Нацбанка Беларуси.
Еще президент поручил Нацбанку сформировать группу для анализа ситуации в экономике.
Еще мы писали, что Александр Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными.