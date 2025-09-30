Лукашенко серьезно изменил полномочия Нацбанка Беларуси

Еще устав Нацбанка дополнили положения, которые наделили главный финансовый регулятор страны полномочиями, которые аналогичны с полномочиями Совмина. Речь идет о полномочиях в части принятия нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации задач и функций, которые возложены на Нацбанк законодательными актами без специального закрепления полномочий на принятие конкретного акта.