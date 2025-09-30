Объединенный институт машиностроения и российское ФГУП «НАМИ» планируют развивать водородный транспорт

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» сегодня состоялось подписание тематических соглашений между Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук и Государственным научным центром Российской Федерации ФГУП «НАМИ». Об этом БЕЛТА сообщили в НАН Беларуси.
Подписано Соглашение о сотрудничестве по созданию и развитию учебно-методического центра подготовки инженерных кадров для инновационной транспортной области, которое позволит расширить возможности совместной научно-образовательной деятельности двух институтов в области внедрения «новой мобильности» и повышения квалификации специалистов транспортного машиностроения.
Также подписано Соглашение о партнерстве в области научно-технического развития водородного транспорта. «Оно направлено на консолидацию усилий в области научно-исследовательских разработок и внедрения технологии электрических транспортных средств с водородными топливными элементами, развития соответствующей компонентной базы и инфраструктуры», — добавили в НАН. -0-