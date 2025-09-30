Объединенный институт машиностроения и российское ФГУП «НАМИ» планируют развивать водородный транспорт

Также подписано Соглашение о партнерстве в области научно-технического развития водородного транспорта. «Оно направлено на консолидацию усилий в области научно-исследовательских разработок и внедрения технологии электрических транспортных средств с водородными топливными элементами, развития соответствующей компонентной базы и инфраструктуры», — добавили в НАН. -0-