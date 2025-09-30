Томская область заинтересована в поставках белорусской автотракторной техники

«Как показало наше общение, есть достаточно много направлений, которые интересные и в которых мы сегодня можем развиваться. Нам есть что предложить друг другу. В первую очередь томичей заинтересовала автотракторная техника белорусского производства», — сказал Сергей Масляк. Он добавил, что в сотрудничестве Беларуси с Томской областью уже видны определенные поступательные результаты. Так, объем товарооборот с Томской областью оборота за последние семь месяцев составил более $17 млн, или 122% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт составил более $10 млн, а импорт из Томского региона в Беларусь за последние месяцы вырос фактически в два раза.