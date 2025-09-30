Томская область заинтересована в поставках белорусской автотракторной техники

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Томская область РФ заинтересована в поставках белорусской автотракторной техники. Об этом заявил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, сопредседатель рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь с Томской областью Российской Федерации Сергей Масляк перед VI заседанием рабочей группы, передает корреспондент БЕЛТА.
«Как показало наше общение, есть достаточно много направлений, которые интересные и в которых мы сегодня можем развиваться. Нам есть что предложить друг другу. В первую очередь томичей заинтересовала автотракторная техника белорусского производства», — сказал Сергей Масляк. Он добавил, что в сотрудничестве Беларуси с Томской областью уже видны определенные поступательные результаты. Так, объем товарооборот с Томской областью оборота за последние семь месяцев составил более $17 млн, или 122% к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт составил более $10 млн, а импорт из Томского региона в Беларусь за последние месяцы вырос фактически в два раза.
«Основную долю в экспорте с нашей стороны занимают солод, средства гигиены и кабельная продукция. Томский регион поставляет нам пищевую продукцию очень высокого качества, а также востребованную на нашем рынке кабельную продукцию и различные высокотехнологичные средства измерения», — пояснил Сергей Масляк.
По его словам, работа проходит в соответствии с дорожной картой, которая была подписана на ближайшие два года. В прошлом году состоялся визит белорусской делегации в Томскую область, благодаря которому они ближе познакомились с предприятиями и торговлей региона. На этот раз делегация томской области прибыла в рамках посещения выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит в Минске.
«Вчера губернатор (Томской области. — Прим. БЕЛТА) лично тестировал тягач Евро-6 на электроходу, который произведен Минским автомобильным заводом. Кроме того, МАЗ может сегодня похвастаться еще и новинкой, которая запущена пока для испытаний на одном из предприятий города Минска. Это мусоровозная электротехника», — добавил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Губернатор Томской области Владимир Мазур подчеркнул, что заседание рабочей группы — это некое подведение итогов двухдневного визита в Беларусь делегации Томской области.
«Мы рассматривали широкую линейку взаимного сотрудничества, начиная от традиционных вопросов сельского хозяйства и заканчивая высокими технологиями микроэлектроники, радиоэлектроники и малотоннажной химии. В тесном сотрудничестве мы сегодня выстраиваем работу с Академией наук Беларуси, у которой очень высокие компетенции и многолетние передовые наработки в области микроэлектроники, — заметил Владимир Мазур. — Сегодня мы посетили предприятие БЕЛАЗ. Там тоже есть предложение в части электроники, голосовых помощников и лидаров».
По его словам, помимо производственных отношений Томская область выстраивает с Беларусью и крепкие отношения в сфере культуры. Так, Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы сегодня представит на сцене Купаловского театра спектакль на тему Великой Отечественной войны.
Владимир Мазур добавил, что высокий уровень и потенциал сотрудничества подтверждает количество существующих договоров. С каждым годом их количество растет. Прежде всего Томская область заинтересована в широком спектре белорусской техники коммунального хозяйства, пожаротушения, легкой промышленности и продуктовой линейке. Томичи всегда с удовольствием покупают их и ждут поставок, поэтому данное направление тоже будет расширяться.
Кроме того, Томская область регулярно закупает белорусскую технику, которая используется в сельском хозяйстве. «Она надежная, доступна в цене, а самое главное — есть сервисное обслуживание. Если происходят неполадки, то они быстро устраняются. Это очень сильно влияет на безопасность и социальное благополучие наших граждан», — подчеркнул губернатор.
Во время заседания также были подписаны соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в рамках реализации программы развития Передовой инженерной школы Томского государственного университета систем управления радиоэлектроники (ТУСУР) и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), соглашение о сотрудничестве между ОАО «Планар» и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), соглашение о сотрудничестве между Национальным академическим театром имени Янки Купалы и Томским областным ордена Трудового Красного Знамени театром драмы. −0-
Фото Кристины Аксёновой.