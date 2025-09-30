Топливная компания «Росатома» и НАН Беларуси инициируют совместную программу «Союзный электромобиль»

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская топливная компания «ТВЭЛ», входящая в состав госкорпорации «Росатом», и белорусская Национальная академия наук инициируют совместную программу «Союзный электромобиль». Об этом рассказал директор бизнес-направления «Электромобильность» «ТВЭЛ» Александр Бухвалов во время секции «Высшая передача: автопромышленность и компонентная база — лучшие практики и будущее отрасли» на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Бухвалов отметил, что для развития электромобильности в обеих странах необходим доступный электромобиль. «Они должны быть в разных сегментах, разных ценовых категориях и так далее. Здесь мы совместно с коллегами из белорусской НАН инициируем программу, которая называется “Союзный электромобиль”. Мы хотим разработать платформенные решения, которые позволят нашим странам использовать те технологии, которые будут созданы. Я верю в то, что платформенные решения позволят ускорить процесс вывода на рынок новых электромобилей, т.е. это должно помочь нашим странам сделать электромобиль более доступным», — сказал он.
По его словам, в этом вопросе есть ряд ключевых аспектов и этапов локализации, и делать это будут совместно с коллегами из Беларуси. «Первый этап — это локализация корпусных деталей. Второй этап — это все, что касается ротора-статора. Третий этап — будем локализовать все остальное», — сказал Александр Бухвалов.
Кроме того, директор бизнес-направления отметил, что в Беларуси есть большой спрос на электромобили. «Каждый раз, когда приезжаю в Беларусь, я восхищаюсь теми темпами, с которыми здесь идет развитие электромобильности. За мной все время приезжает электротакси. На улицах стало заметно тише. Я не эколог, но мне кажется, что и дышать стало гораздо легче. Готовясь к выступлению, я уточнил по продажам электромобилей и гибридов. В Беларуси в 2025 году доля составит примерно 16%. И это колоссальные темпы, и нам есть чему поучиться, и мы многое берем себе на вооружение», — отметил он.
Александр Бухвалов рассказал, что для развития этой сферы электромобилистам нужно создать доступную инфраструктуру. Так, по его мнению, зарядных станций должно быть достаточно, чтобы не стоять в очереди, должна быть быстрая скорость зарядки и оптимальное покрытие — не должно быть районов или мест, где нельзя зарядиться. И тут у российской компании есть интересные наработки.
«Мы сейчас создаем станции с бустером-накопителем, т.е. это станции, которые будут устанавливаться в местах, где нет достаточной мощности присоединения электрического. Станция будет заряжать свои батареи, условно говоря, ночью, в момент, когда на ней никто не заряжается, и отдавать электроэнергию в электромобиль с достаточной скоростью. Плюс здесь хотим понять баланс между дневными и ночными тарифами. Я думаю, это тоже будет очень удачное решение. Дальше в разработке у нас находится мобильная станция. Это такое больше парковочное решение, когда станция не привязывает электромобилиста к конкретному столбику. То есть человек, приехав на парковку, обозначает, где стоит его электромобиль. Роботизированный комплекс будет подъезжать, и там в моменте можно осуществлять зарядку. Думаю, что уже в ближайшем будущем мы сможем показать, как это все выглядит и как это работает, потому что сейчас мы проводим эксперименты и ищем лучшее решение», — рассказал директор бизнес-направления.
Он также уверен, что необходимо поработать со страхами и предубеждениями, которые есть в обществе. «Для меня водители делятся на две категории: те, кто уже попробовал поездить на электромобиле — на экологичном, экономичном современном транспорте, и вряд ли их уже удастся пересадить на ДВС. По крайней мере, мне такие случаи не знакомы. И те, кто что-то слышал и читал про электромобиль. Поэтому важно дать автолюбителям возможность попробовать и увидеть электромобиль своими глазами», — отметил Александр Бухвалов.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» впервые проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября 2025 года. В экспозиции принимают участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Общая площадь экспозиции превысила 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. -0-