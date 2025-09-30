Топливная компания «Росатома» и НАН Беларуси инициируют совместную программу «Союзный электромобиль»

«Мы сейчас создаем станции с бустером-накопителем, т.е. это станции, которые будут устанавливаться в местах, где нет достаточной мощности присоединения электрического. Станция будет заряжать свои батареи, условно говоря, ночью, в момент, когда на ней никто не заряжается, и отдавать электроэнергию в электромобиль с достаточной скоростью. Плюс здесь хотим понять баланс между дневными и ночными тарифами. Я думаю, это тоже будет очень удачное решение. Дальше в разработке у нас находится мобильная станция. Это такое больше парковочное решение, когда станция не привязывает электромобилиста к конкретному столбику. То есть человек, приехав на парковку, обозначает, где стоит его электромобиль. Роботизированный комплекс будет подъезжать, и там в моменте можно осуществлять зарядку. Думаю, что уже в ближайшем будущем мы сможем показать, как это все выглядит и как это работает, потому что сейчас мы проводим эксперименты и ищем лучшее решение», — рассказал директор бизнес-направления.