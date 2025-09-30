Экспорт белорусских сухих молочных продуктов в Мьянму в первом полугодии вырос в четыре раза

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Белорусско-Мьянманской Совместной рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и продовольствия прошло в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили БЕЛТА в министерстве.
В переговорах приняли участие заместитель министра Иван Смильгинь, руководители структурных подразделений Минсельхозпрода, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков, а также делегация Мьянмы во главе с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства и ирригации доктором Тин Тхутом и представителями отраслевых ведомств страны.
Сотрудничество между странами развивается на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного в марте 2025 года. На встрече обсудили ключевые направления двустороннего взаимодействия: сертификацию белорусской мясной и молочной продукции, фитосанитарные требования и условия доступа на рынок Мьянмы, перспективы расширения номенклатуры экспорта.
«Официальный визит делегации Мьянмы подтверждает высокий уровень диалога и заинтересованность в укреплении аграрного сотрудничества. Отношения вышли на новый качественный этап», — отметил Иван Смильгинь.
Сотрудничество стран динамично развивается. В текущем году начались первые поставки белорусских сухих молочных продуктов. Экспорт в Мьянму за январь — июль 2025 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции — сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка, масло, сыры. Беларусь предложила расширить номенклатуру, обеспечивая экспортные поставки: мясных консервов, в том числе детского питания, сухих детских смесей и сгущенного молока, муки и макаронных изделий.
Также выражена готовность оказывать поддержку в развитии молочного животноводства в Мьянме — включая проектирование, поставку оборудования и подготовку специалистов в белорусских аграрных вузах.
Мьянмская сторона высоко оценила оперативность и профессионализм белорусских коллег, отметила высокое качество продукции и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества по всем озвученным направлениям. -0-