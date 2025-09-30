Экспорт белорусских сухих молочных продуктов в Мьянму в первом полугодии вырос в четыре раза

Сотрудничество стран динамично развивается. В текущем году начались первые поставки белорусских сухих молочных продуктов. Экспорт в Мьянму за январь — июль 2025 года вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные позиции — сухое цельное и обезжиренное молоко, молочная сыворотка, масло, сыры. Беларусь предложила расширить номенклатуру, обеспечивая экспортные поставки: мясных консервов, в том числе детского питания, сухих детских смесей и сгущенного молока, муки и макаронных изделий.