Электробусы, карьерные самосвалы. Сотрудничество в сфере развития электротранспорта продолжат Беларусь и РФ

Александр Павлюк отметил, что компанией «РЭНЕРА» также реализуются крупные проекты государственного уровня по стационарным системам энергии. «Буквально на следующей неделе, надеюсь, будет подписано соглашение с “Белэнерго” по имплементации наших батарей в энергосистему Беларуси. Пилотный проект будет представлять собой отдельную стационарную систему. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы на горизонте 2030 года у нас были проекты, которые будут балансировать энергосистему Беларуси за счет стационарных накопителей энергии, потому что понятно, что, как сегодня на сессии говорили, очень большой рост электромобильности в Беларуси требует того, чтобы не только были мощности по зарядке электромобилей, но и чтобы эта зарядка была (сбалансирована. — Прим. БЕЛТА). Представьте, если все электромобили сразу начнут заряжаться, то понятно, что мало какие сети смогут такое выдержать. Поэтому здесь важны решения, связанные как с зарядками и накопителями, так и решения, которые будут балансировать всю энергосистему за счет таких крупных накопителей», — отметил заместитель генерального директора.