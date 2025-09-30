Электробусы, карьерные самосвалы. Сотрудничество в сфере развития электротранспорта продолжат Беларусь и РФ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО «РЭНЕРА», входящее в состав госкорпорации «Росатом», планирует продолжить сотрудничество как на уровне белорусских производителей, так и на государственном уровне. Об этом рассказал заместитель генерального директора по коммерции ООО «РЭНЕРА» Александр Павлюк во время секции «Высшая передача: автопромышленность и компонентная база — лучшие практики и будущее отрасли» на полях международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Он рассказал, что компанией подписано несколько соглашений с белорусскими производителями. «Мы подписали с компанией БЕЛАЗ и “Норникель” соглашение об опытной эксплуатации со следующего года карьерных самосвалов, полностью электрических на батареях “РЭНЕРА”, — рассказал Александр Павлюк.
Кроме этого, российская компания сотрудничает с МАЗ в вопросах перронных и обычных электробусов. А также на прошлой неделе на полях Всемирной атомной недели в Москве «РЭНЕРА» подписала соглашение о развитии сотрудничества с «Белкоммунмашем».
Также ведется сотрудничество с белорусской компанией БЕЛДЖИ. «Мы ведем сотрудничество по тем электромобилям и гибридам, которые будут производиться в Беларуси. Надеюсь, там также будет стоять батарея нашей компании», — рассказал заместитель генерального директора.
Александр Павлюк отметил, что компанией «РЭНЕРА» также реализуются крупные проекты государственного уровня по стационарным системам энергии. «Буквально на следующей неделе, надеюсь, будет подписано соглашение с “Белэнерго” по имплементации наших батарей в энергосистему Беларуси. Пилотный проект будет представлять собой отдельную стационарную систему. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы на горизонте 2030 года у нас были проекты, которые будут балансировать энергосистему Беларуси за счет стационарных накопителей энергии, потому что понятно, что, как сегодня на сессии говорили, очень большой рост электромобильности в Беларуси требует того, чтобы не только были мощности по зарядке электромобилей, но и чтобы эта зарядка была (сбалансирована. — Прим. БЕЛТА). Представьте, если все электромобили сразу начнут заряжаться, то понятно, что мало какие сети смогут такое выдержать. Поэтому здесь важны решения, связанные как с зарядками и накопителями, так и решения, которые будут балансировать всю энергосистему за счет таких крупных накопителей», — отметил заместитель генерального директора.
Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября. В экспозиции принимают участие свыше 510 компаний, в том числе более 290 из 23 регионов России, более 190 из Беларуси и более 30 иностранных компаний из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, представленных в составе национальных экспозиций этих стран. Общая площадь экспозиции превысила 20 тыс. кв.м, включая уличную площадку для демонстрации крупногабаритной техники. -0-