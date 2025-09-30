Новый контракт на поставку белорусской коммунальной и пожарной техники в Азербайджан заключили в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод, предприятие ООО «ПОЖСНАБ» и Гянджинский автомобильный завод подписали трехсторонний контракт на поставку в Азербайджан коммунальной и пожарной техники МАЗ общим объемом 80 единиц. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МАЗа.
Подписи под документом поставили генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович, директор ООО «ПОЖСНАБ» Олег Дерябин и председатель наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» Ханлар Фатиев.
Этот документ — продолжение успешного проекта 2024 года по поставке техники в адрес МЧС Азербайджана. Оно подтверждает доверие к белорусскому качеству и открывает новые перспективы для совместного производства. -0-