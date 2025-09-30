Обеспечение быстрых и безопасных перевозок на пространстве Нового шелкового пути обсудили в Алматы

«Задача транспортной системы заключается в обеспечении быстрых, безопасных и качественных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта. И Беларусь в решении такой задачи является надежным партнером. В Беларуси основные ж/д маршруты в международном сообщении электрифицированы на 100%. Скорость движения контейнерных поездов — до 1200 км/сутки. Инфраструктура позволяет пропускать более 200 млн т грузов в год, в том числе около 70 млн т транзитом. Существует возможность полного электронного документального сопровождения грузовых ж/д перевозок. Перспективный “Евразийский железнодорожный гейтвэй”, расположенный в Китайско-Белорусском индустриальном парке “Великий камень”, создаст новые возможности для бизнеса и повысит эффективность грузоперевозок, — отметил Алексей Ляхнович. — Реализация Казахстаном таких крупных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, как модернизация участка Достык — Мойынты и строительство третьего погранперехода на границе с Китаем Аягоз — Бахты с контейнерным терминалом, позволит существенно увеличить пропускную способность на маршруте для транзитных грузов между Китаем и европейскими странами.