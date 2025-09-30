Обеспечение быстрых и безопасных перевозок на пространстве Нового шелкового пути обсудили в Алматы

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача транспортной системы заключается в обеспечении быстрых, безопасных и качественных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта. Такое мнение озвучил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович во время VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в Алматы в рамках Транспортной недели Казахстана. Об этом БЕЛТА сообщили в Минтрансе.
«Задача транспортной системы заключается в обеспечении быстрых, безопасных и качественных перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта. И Беларусь в решении такой задачи является надежным партнером. В Беларуси основные ж/д маршруты в международном сообщении электрифицированы на 100%. Скорость движения контейнерных поездов — до 1200 км/сутки. Инфраструктура позволяет пропускать более 200 млн т грузов в год, в том числе около 70 млн т транзитом. Существует возможность полного электронного документального сопровождения грузовых ж/д перевозок. Перспективный “Евразийский железнодорожный гейтвэй”, расположенный в Китайско-Белорусском индустриальном парке “Великий камень”, создаст новые возможности для бизнеса и повысит эффективность грузоперевозок, — отметил Алексей Ляхнович. — Реализация Казахстаном таких крупных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, как модернизация участка Достык — Мойынты и строительство третьего погранперехода на границе с Китаем Аягоз — Бахты с контейнерным терминалом, позволит существенно увеличить пропускную способность на маршруте для транзитных грузов между Китаем и европейскими странами.
Алексей Ляхнович также подчеркнул, что в сфере автомобильного транспорта инициативы Беларуси заключаются в упразднении разрешительной системы на международные перевозки грузов. Они уже реализованы с рядом стран.
Ключевым мероприятием бизнес-форума стала стратегическая сессия на тему «Большая Евро-Азия: вызовы и возможности в условиях глобальных изменений, в том числе на международных транспортных коридорах». Форум объединил экспертов и лидеров отрасли для обсуждения укрепления транзитного потенциала, цифровизации и модернизации логистической инфраструктуры на пространстве Нового шелкового пути.
Кроме того, в рамках Транспортной недели также состоялась 28-я Международная выставка TransLogistica Kazakhstan.