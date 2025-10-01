Ричмонд
Станкоинструментальный кластер появится в Петербурге до конца 2025 года

До конца года в Северной столице власти планируют создать станкоинструментальный кластер.

Источник: www.gov.spb.ru

Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов во время визита на завод ТБС. Завод ТБС специализируется на производстве средних и тяжелых станков для обработки крупных деталей. Они широко используются в таких ключевых отраслях, как авиа- и судостроение, металлургия и оборонно-промышленный комплекс.

— Станкоинструментальная промышленность является базовой фондообразующей отраслью. Дефицит станков — главный сдерживающий фактор в развитии отечественной промышленности. Именно поэтому сейчас основной упор мы делаем на станкостроение, роботизацию и производство средств производства, — рассказал Александр Ситов.

Также рассматривается возможность модернизации и расширения производственных мощностей завода ТБС на территории особой экономической зоны в Шушарах. Национальный проект «Средства производства и автоматизации» станет движущей силой этого развития.