Новые меры господдержки бизнеса запустили в Татарстане

Еще один новый продукт, «Содействие», позволит привлечь до 5 млн рублей под 16,5% годовых — также на срок до трех лет. При этом если претендующие на поддержку предприниматели не обладают собственным залоговым обеспечением, то они могут воспользоваться государственной гарантийной поддержкой.