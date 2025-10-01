Новые меры господдержки бизнеса запустили в Татарстане

Поддержка нацелена на предприятия, работающие в сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке, хранении, здравоохранении, занимающиеся оказанием социальных, спортивных, культурно-досуговых услуг, а также связанные с другими сферами.
Льготная ставка в 8% по программе господдержки «Легкий старт», что ниже ключевой ставки ЦБ РФ более чем в два раза, направлена на создание благоприятных условий для старта и последующего устойчивого развития микропредприятий.
Среди приоритетных целей в ведомстве упоминают стимулирование предпринимательской инициативы, снижение рисков на начальной стадии бизнеса и помощь в создании новых рабочих мест. Молодые компании, работающие не более 24 месяцев, могут получить до 3 млн рублей на три года на различные предпринимательские цели.
Еще один новый продукт, «Содействие», позволит привлечь до 5 млн рублей под 16,5% годовых — также на срок до трех лет. При этом если претендующие на поддержку предприниматели не обладают собственным залоговым обеспечением, то они могут воспользоваться государственной гарантийной поддержкой.
«Республика Татарстан демонстрирует устойчивую динамику в развитии предпринимательского климата. Ключевую роль в этом играет активное использование бизнесом широкого спектра мер господдержки, которые позволяют не только запускать новые проекты, но и модернизировать действующие производства. За истекший период года финансовую поддержку по линии федеральных и республиканских программ получили 2,2 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая сумма господдержки превысила 37 млрд рублей», — заявила первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова.
В Татарстане реализуется комплекс региональных финансовых программ поддержки бизнеса, включающий займы по сниженным ставкам от 1% годовых, лизинговые и гарантийные продукты, основанные в том числе на принципах партнерского финансирования. Бизнесу республики доступен пакет нефинансовых мер, напомнили в Минэкономики РТ.
