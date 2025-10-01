Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве

«Общая строительная готовность объекта достигла 40%. Основной объем работ по открытой прокладке труб в черте города завершен. Там, где это невозможно, применяются современные бестраншейные технологии: горизонтально-направленное бурение — уже пройдено около 4,5 км, и микротоннелирование — 5,5 километров», — сообщил он в Telegram.