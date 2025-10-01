Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве

«Общая строительная готовность объекта достигла 40%. Основной объем работ по открытой прокладке труб в черте города завершен. Там, где это невозможно, применяются современные бестраншейные технологии: горизонтально-направленное бурение — уже пройдено около 4,5 км, и микротоннелирование — 5,5 километров», — сообщил он в Telegram.
Также к этому времени завершается прокладка коллектора от центра Балаклавы до седьмого километра шоссе, ведется монтаж блоков смотровых колодцев канализационной насосной станции «Золотая Балка» и бетонирование конструкций на КНС № 9.10 участок также реконструируют, в планах — дополнительно построить насосную станцию «Золотая Балка-2».
На объекте задействовано 83 рабочих, 11 инженерно-технических специалистов и 64 единицы техники.
«Планируемый срок завершения строительства — декабрь 2026 года. Есть вероятность досрочного ввода объекта. Этот проект позволит прекратить сброс неочищенных стоков в море, обеспечит современные нужды Балаклавы и станет драйвером для развития новых микрорайонов», — отметил Развожаев.
Губернатор добавил, что строительство коллектора тесно связано с развитием яхтенной марины, реконструкцией очистных сооружений и будущей застройкой территорий вдоль Балаклавского шоссе. Новый коллектор сможет обслуживать как существующие, так и новые объекты.
В итоге ежесуточная пропускная способность нового коллектора составит 12,5 тысяч кубометров, что более чем в два раза превышает текущие объемы.
Общая протяженность канализационного коллектора в Балаклаве составляет почти 15 километров. Коллектор строится в две нитки — это обеспечит высокую пропускную способность и резервирование системы на случай увеличения нагрузки или аварийных ситуаций.