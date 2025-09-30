Крупный российский банк готовится прекратить прием новых клиентов

«С 1 октября тарифы для большинства юрлиц увеличатся в пять раз, до 20−30 тысяч рублей в месяц, а с 1 декабря еще вдвое — до 40−60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, с 1 октября “Юникредит-банк” прекращает подключение к своим услугам новых клиентов», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант». В компании от официальных комментариев пока воздерживаются.