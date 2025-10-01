Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 1 октября

Национальным банком изменены валютные курс на 1 октября, среду. Так, стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля увеличился в первый день второго осеннего месяца.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на среду, 1 октября, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0121 белорусского рубля, 1 евро — 3,5389 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6454 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на вторник, 30 сентября, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля стал выше в среду, 1 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0126 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0054 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0031 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко усилил контроль за зарубежными командировками в Беларуси.