Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 1 октября

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара и курс евро и поднял курс российского рубля на 1 октября, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены валютные курс на 1 октября, среду. Так, стали ниже курс евро и курс доллара, а курс российского рубля увеличился в первый день второго осеннего месяца.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на среду, 1 октября, Национальный банк установил такие валютные курсы: 1 доллар США равен 3,0121 белорусского рубля, 1 евро — 3,5389 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6454 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, определенными на вторник, 30 сентября, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля стал выше в среду, 1 октября. Заметнее при этом скорректирован в сторону уменьшения курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0126 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0054 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0031 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко усилил контроль за зарубежными командировками в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше