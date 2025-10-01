«Кнопка помощи» против мошенников: эксперт объяснила, как пользоваться

— Клиент сможет воспользоваться ей, если поймет, что стал жертвой мошенников. Скажем, обнаружил, что кто-то перевел деньги со счета без его ведома. Или перевод клиент сделал сам — но потом сообразил, что его «развели». Это позволит жертвам максимально оперативно заявлять о подобных ЧП, — пояснила эксперт.