«Кнопка помощи» против мошенников: эксперт объяснила, как пользоваться

KP.RU: Мошенничество можно будет зафиксировать прямо в приложении банка.

Источник: Комсомольская правда

С 1 октября крупные банки в России начали оснащать свои мобильные приложения новой функцией для защиты клиентов от мошенников. Специальная «кнопка помощи» позволит жертвам афер действовать быстро и безопасно, не теряя времени на длинные звонки или визиты в отделение. Экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова объяснила, как пользоваться.

— Клиент сможет воспользоваться ей, если поймет, что стал жертвой мошенников. Скажем, обнаружил, что кто-то перевел деньги со счета без его ведома. Или перевод клиент сделал сам — но потом сообразил, что его «развели». Это позволит жертвам максимально оперативно заявлять о подобных ЧП, — пояснила эксперт.

Через приложение можно оформить заявление о преступлении. В нем следует указать свои данные, сведения о транзакции и получателе перевода, а также сумму, дату и время операции. После отправки банк выдаст электронную справку, необходимую для обращения в правоохранительные органы.

Эксперта напомнила, что без обращения в полицию мошенничество не будет официально зафиксировано. Новая функция поможет клиентам действовать быстро и повысит шансы вернуть средства, а также сделает работу банков и правоохранителей более скоординированной.