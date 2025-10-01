Россиян предупредили, какие нюансы важно знать о кредитных каникулах

С 1 октября в России самозанятые и малый бизнес получили возможность взять кредитные каникулы. Это значит, что на срок до шести месяцев они могут приостанавливать выплаты по кредитам, не боясь штрафов и пени. Экономический обозреватель KP.RU Елена Одинцова рассказала нюансы этой меры.
— Кредитные каникулы можно оформлять один раз в пять лет на срок до шести месяцев по каждому из кредитов — включая льготные и выданные по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Но есть ограничения: для самозанятых максимум 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов и для средних — 1 миллиард, — пояснила эксперт.
Важно учитывать, что во время каникул проценты по кредиту продолжают начисляться, поэтому общая сумма долга за время приостановки выплат вырастет. Смысл же в том, что предприниматель может при необходимости расплатиться по другим долгам или направить деньги на развитие бизнеса, не набирая еще и новых кредитов.
Кредитные каникулы распространяются только на кредиты, взятые на развитие дела. Если самозанятый оформил кредит на личные нужды, например ипотеку, для получения каникул потребуется доказать тяжелую жизненную ситуацию — потерю работы, снижение дохода более чем на треть и другие обстоятельства.