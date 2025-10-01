Россиян предупредили, какие нюансы важно знать о кредитных каникулах

— Кредитные каникулы можно оформлять один раз в пять лет на срок до шести месяцев по каждому из кредитов — включая льготные и выданные по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Но есть ограничения: для самозанятых максимум 10 миллионов рублей, для микропредприятий — 60 миллионов, для малых — 400 миллионов и для средних — 1 миллиард, — пояснила эксперт.