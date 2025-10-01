В Минэнерго США назвали РФ крупнейшим экспортером обогащенного урана

Соединенные Штаты, несмотря на призывы к Евросоюзу о прекращении закупок российских ресурсов, сами приобретали у Москвы обогащенный уран. Об этом свидетельствуют данные за 2024 год. Согласно им, РФ осталась крупнейшим экспортером обогащенного урана в США. Такие сведения опубликовали на сайте американского Минэнерго.