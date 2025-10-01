В Минэнерго США назвали РФ крупнейшим экспортером обогащенного урана

Соединенные Штаты, несмотря на призывы к Евросоюзу о прекращении закупок российских ресурсов, сами приобретали у Москвы обогащенный уран. Об этом свидетельствуют данные за 2024 год. Согласно им, РФ осталась крупнейшим экспортером обогащенного урана в США. Такие сведения опубликовали на сайте американского Минэнерго.
В документе сказано, что для реакторов США в 2024 году закупили 15 миллионов ЕРР (единиц работы разделения). Из этого количества 81% пришелся на приобретения у зарубежных поставщиков. В их числе оказалась и Москва.
«20% поставленных из-за рубежа ЕРР приходятся на Россию, 18% — на Францию, 15% — на Нидерланды, 9% — на Великобританию», — говорится в материале.
По данным Bloomberg, Вашингтону не удалось остановить экспорт российской нефти. Пошлины и угрозы не помогли.