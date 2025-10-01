Ричмонд
«Газпром» 29 сентября побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ

Ранее рекордные показатели для сентября были зарегистрированы в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

«Газпром» сообщил о новом рекорде по суточным поставкам газа в сентябре. По данным компании, 29 сентября объём поставок из Единой системы газоснабжения России составил 982,1 миллиона кубометров.

Кроме того, зафиксирован максимум и по часовому расходу газа для сентября — 42,863 тысячи кубометров, что в пересчёте на сутки соответствует 1028,7 миллиона кубометров. В компании отметили, что рост потребления напрямую связан с похолоданием и запуском отопительного сезона во многих регионах страны.

Ранее рекордные показатели для сентября были зарегистрированы 30 сентября 2021 года: суточный объём поставок достигал 971,8 миллиона кубометров, а часовой расход составлял 41,092 тысячи кубометров (986,2 миллиона кубометров в пересчёте на сутки).

Ранее сообщалось, что Евросоюз, заявляющий об отказе от российского газа, на деле обновил рекорд по закупкам российского СПГ.

