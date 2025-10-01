«Газпром» 29 сентября побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ

Кроме того, зафиксирован максимум и по часовому расходу газа для сентября — 42,863 тысячи кубометров, что в пересчёте на сутки соответствует 1028,7 миллиона кубометров. В компании отметили, что рост потребления напрямую связан с похолоданием и запуском отопительного сезона во многих регионах страны.