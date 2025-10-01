Ричмонд
В России могут создать сертификат для покупки базовых продуктов: вот кому он положен

В Госдуме хотят сертифицировать продукты для малоимущих граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Росси могут начать сертифицировать продукты для некоторых категорий граждан РФ. Так, группа парламентариев под руководством председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова и Дмитрия Гусева, первого зампреда фракции СРЗП, подготовила к рассмотрению в Госдуме законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низкими доходами. Текст инициативы находится в распоряжении ТАСС.

«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — пояснил собеседник агентства.

Депутаты предлагают установить новую форму господдержки для малообеспеченных граждан — продуктовый сертификат. Согласно проекту, право на получение такой помощи получат постоянно проживающие в России лица, чей доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.

Планируется, что номинальный размер сертификата будет соответствовать 30% от региональной величины прожиточного минимума.

Со своей стороны Нилов подчеркнул, что реализация законопроекта создаст для социально незащищенных граждан дополнительный канал получения основных продуктов питания.

Накануне в Госдуме выступили с предложением ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым.