В России могут создать сертификат для покупки базовых продуктов: вот кому он положен

В Росси могут начать сертифицировать продукты для некоторых категорий граждан РФ. Так, группа парламентариев под руководством председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова и Дмитрия Гусева, первого зампреда фракции СРЗП, подготовила к рассмотрению в Госдуме законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низкими доходами. Текст инициативы находится в распоряжении ТАСС.
«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — пояснил собеседник агентства.
Депутаты предлагают установить новую форму господдержки для малообеспеченных граждан — продуктовый сертификат. Согласно проекту, право на получение такой помощи получат постоянно проживающие в России лица, чей доход ниже установленного в регионе прожиточного минимума.
Планируется, что номинальный размер сертификата будет соответствовать 30% от региональной величины прожиточного минимума.
Со своей стороны Нилов подчеркнул, что реализация законопроекта создаст для социально незащищенных граждан дополнительный канал получения основных продуктов питания.
Накануне в Госдуме выступили с предложением ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым.