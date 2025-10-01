В России могут создать сертификат для покупки базовых продуктов: вот кому он положен

В Росси могут начать сертифицировать продукты для некоторых категорий граждан РФ. Так, группа парламентариев под руководством председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова и Дмитрия Гусева, первого зампреда фракции СРЗП, подготовила к рассмотрению в Госдуме законопроект о введении продовольственных сертификатов для граждан с низкими доходами. Текст инициативы находится в распоряжении ТАСС.