Аналитик Юшков: Болгария может остановить транзит российского газа

Ограничение поставок газа так же ударил по Евросоюзу. Чем меньше поставщиков, тем выше цена. То есть нужно будет покупать где-то похожие сорта нефти, потом пригонять их, например, в Хорватию, а потом оттуда — на свои НПЗ, передает RT.