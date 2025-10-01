Аналитик Юшков: Болгария может остановить транзит российского газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков ответил, какие последствия ждут Болгарию в случае отказа от российского газа.
Этот вариант рассматривается, тогда взамен Болгария может получить обещанные Брюсселем бонусы. Сотрудничество, как уже было озвучено главой Минэнергетики этой страны, может быть прекращено в 2027 году.
Эксперт напомнил, что Болгария и раньше отказывалась от поставок газа «Газпромом». Но ни о каком полном разрыве контрактов речи не шло, закупки происходят через посредника, через «Турецкий поток».
Сейчас Евросоюз активно изучает вопрос введения запрета на импорт российского газа, чтобы миновать право вето Венгрии и Словакии. А Болгария является страной-транзитером. Перекрыв поставки по этому направлению, без газа останутся и другие получатели.
— Они вполне могут транзит остановить, а для себя газ российский по происхождению продолжать закупать через турецких трейдеров. А какой он там в реальности у трейдеров, понять будет сложно, — заключил Юшков в беседе с Lenta.ru.
Тем временем, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что поставки российского газа являются безопасными по ценам. Любые альтернативные варианты обойдутся дороже, пишет aif.ru.
Альтернативная ситуация с отказом от газа моет случиться и с нефтью. Ее транзит идет через Украину. Тема сейчас крайне актуальна, Соединенные Штаты строят новые предприятия по сжижению газа и стремятся освободить рынок сбыта в Европе, пишет Царьград.
Ограничение поставок газа так же ударил по Евросоюзу. Чем меньше поставщиков, тем выше цена. То есть нужно будет покупать где-то похожие сорта нефти, потом пригонять их, например, в Хорватию, а потом оттуда — на свои НПЗ, передает RT.