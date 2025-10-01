«Газпром» побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ

Кроме того, компания обновила максимальный показатель по часовому расходу газа для сентября — он достиг 42,863 тысячи кубометров, что эквивалентно 1028,7 миллиона кубометров в пересчете на сутки. В «Газпроме» отметили, что подобные значения характерны для зимних месяцев, что подчеркивает раннее наступление отопительного периода в этом году. По данным синоптиков, в конце сентября в центральной части России среднесуточная температура воздуха оказалась на несколько градусов ниже климатической нормы, что ускорило запуск отопительных систем во многих городах и населенных пунктах.