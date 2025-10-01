Косметический ремонт или чистовая отделка: сколько стоит ремонт квартиры в Приморье

При ремонте квартиры многие обращаются к дизайнерам интерьеров, чтобы создать комфортное и стильное пространство. В августе 2025 года заметно вырос спрос на ряд профессиональных услуг. Главным драйвером стал дизайн-проект под ключ — полный комплекс работ по разработке интерьера. Он включает замеры помещения, планировочные решения, подбор и закупку материалов и мебели, а также взаимодействие с подрядчиками. Летом таких специалистов искали в 2,1 раза чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость услуги начинается от 2 000 рублей за квадратный метр.