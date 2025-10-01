Косметический ремонт или чистовая отделка: сколько стоит ремонт квартиры в Приморье

По данным «Авито Услуг» (16+), в августе 2025 года одной из самых востребованных услуг оказался косметический ремонт квартир — обновление интерьера без серьезных перепланировок. Обычно в перечень таких задач входит обновление стен и потолков, укладка напольного покрытия и установка осветительных приборов. Доля этого вида ремонта составила 17% от общего спроса на услуги ремонта квартир под ключ в Приморье, во Владивостоке — 15%. Средняя стоимость работ начинается от 3 800 рублей за один квадратный метр, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе сервиса.
Капитальный ремонт квартиры также набрал 16% от общего числа запросов в Приморье, во Владивостоке — 17%. В рамках этого типа ремонта возводятся или переносятся стены, устанавливаются системы отопления и водоснабжения, обновляется электропроводка, монтируются подвесные или натяжные потолки. Средняя цена за один квадратный метр составляет от 8 200 рублей без учета материалов.
На чистовую отделку пришлось 10% от общего числа запросов. Это завершающий этап ремонта, когда помещение приводят в жилое состояние: наносят декоративную штукатурку, устанавливают межкомнатные двери, сантехнику и розетки. Средняя стоимость работ в квартирах с чистовой отделкой начинается от 5 050 рублей за квадратный метр без учета материалов.
Черновая отделка, то есть подготовка помещения к чистовой, составила 5% спроса. В среднем стоимость работ в квартирах с черновой отделкой стартует от 9 200 рублей за квадратный метр, также без учета материалов.
Дизайн-проект под ключ стал вдвое популярнее.
При ремонте квартиры многие обращаются к дизайнерам интерьеров, чтобы создать комфортное и стильное пространство. В августе 2025 года заметно вырос спрос на ряд профессиональных услуг. Главным драйвером стал дизайн-проект под ключ — полный комплекс работ по разработке интерьера. Он включает замеры помещения, планировочные решения, подбор и закупку материалов и мебели, а также взаимодействие с подрядчиками. Летом таких специалистов искали в 2,1 раза чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость услуги начинается от 2 000 рублей за квадратный метр.
Не меньший интерес вызвал авторский надзор — сопровождение проекта дизайнером во время ремонта или строительства, чтобы все работы выполнялись строго в соответствии с изначальным планом. Спрос на эту услугу вырос на 33%, а стоимость стартует от 15 000 рублей.