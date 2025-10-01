В России предложили платить пенсионерам от 70 лет: что известно об инициативе

Парламентарии от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с инициативой введения выплаты для пенсионеров старше 70 лет в размере пяти тысяч рублей, приуроченной ко Дню пожилого человека. Текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.
Предложение внесли лидер партии глава СРЗП Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Миронов также отметил, что на сегодняшний день выплаты ко Дню пожилого человека установлены не во всех регионах страны.
Кроме этого, по оценке Миронова, это создает неравенство среди пенсионеров: люди с одинаковыми заслугами получают разную поддержку в зависимости от места жительства, что нарушает принцип единого социального пространства.
Накануне в Госдуме предложили сертифицировать базовые продукты питания для малоимущих граждан.