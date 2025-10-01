Ричмонд
В ГД призвали ввести выплату ко Дню пожилого человека для людей от 70 лет

Лидер СРПЗ Миронов напомнил, что выплаты ко Дню пожилого человека введены не во всех регионах.

Источник: Аргументы и факты

Группа депутатов Госдумы обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести выплату ко Дню пожилого человека для людей в возрасте от 70 лет, по мнению парламентариев, её размер должен составить 5000 рублей.

Авторами инициативы являются лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРПЗ) Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагаем проработать вопрос об установлении на федеральном уровне дополнительной единовременной выплаты наряду с региональной для граждан 70 лет в размере пяти тысяч рублей. Данную выплату целесообразно приурочить к Международному дню пожилого человека 1 октября», — сказано в соответствующем письме.

Миронов, слова которого приводит РИА Новости, подчеркнул, что сейчас выплаты ко Дню пожилого человека предусмотрены не во всех регионах.

Напомним, российский сенатор Ольга Епифанова в беседе aif.ru рассказала, что две группы в октябре и ноябре двум категориям граждан повысят пенсии. Она уточнила, что речь идёт о людях, которым исполнилось 80 лет, и военных в отставке.