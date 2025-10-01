ФАС начала массовые проверки АЗС по всей стране

АЗС получили предупреждения ФАС из-за роста цен на топливо. Власти начали проверки заправок в регионах. Поводом стали подорожание горючего и перебои в поставках.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго начали проверки сетей автозаправок в регионах на фоне резкого роста цен на топливо. Власти требуют от АЗС объяснить причины повышения стоимости и сообщить о наличии запасов топлива.
Как рассказали участники рынка, уже направлены официальные запросы с требованиями обоснования повышения цен. По данным ФАС, предупреждения уже выданы, а при выявлении нарушений возможны штрафы, предписания и даже временное закрытие бизнеса.
Угроза санкций актуальна в случае, если рост цен окажется согласованным или окажется искусственным. Аналитики отмечают, что больше всего рискуют мелкие сети, не способные торговать в убыток. Особенно это касается тех, кто напрямую зависит от оптовых цен.
Государство также рассматривает возможность полного запрета экспорта бензина и дизеля до конца года. Это может стать дополнительной мерой стабилизации рынка.
По версии Независимого топливного союза, крупные игроки удерживают цены за счёт других доходов, но мелкие вынуждены быстро реагировать на изменения оптовых котировок.