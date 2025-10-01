ФАС начала массовые проверки АЗС по всей стране

Угроза санкций актуальна в случае, если рост цен окажется согласованным или окажется искусственным. Аналитики отмечают, что больше всего рискуют мелкие сети, не способные торговать в убыток. Особенно это касается тех, кто напрямую зависит от оптовых цен.