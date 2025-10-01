Суд отказал в сносе ресторана «Шарик» у театра «Глобус» в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в сносе ресторана «Шарик» у театра «Глобус» в Новосибирске. Иск о признании объекта самовольной постройкой и его демонтаже подавала мэрия. Администрация города настаивала, что здание было построено без необходимых разрешений, а участок под ним выделили без проведения торгов. Об этом свидетельствует информация из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области.