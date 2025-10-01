Ричмонд
Суд отказал в сносе ресторана «Шарик» у театра «Глобус» в Новосибирске

Иск о демонтаже объекта подавала мэрия города.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Новосибирской области отказал в сносе ресторана «Шарик» у театра «Глобус» в Новосибирске. Иск о признании объекта самовольной постройкой и его демонтаже подавала мэрия. Администрация города настаивала, что здание было построено без необходимых разрешений, а участок под ним выделили без проведения торгов. Об этом свидетельствует информация из картотеки Арбитражного суда Новосибирской области.

Стоит отметить, что мэрия подала иск еще в августе прошлого года, но его рассмотрение тогда приостановили. А возобновлено оно было в июле 2025 года.

— В иске отказать полностью, — говорится в карточке дела.