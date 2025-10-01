Lada зарегистрировала новый товарный знак в России

Уточняется, что под брендом «Lada Ariva» компания сможет выпускать автомобили, комплектующие, аксессуары, а также детские игрушки-модели транспорта, включая радиоуправляемые. Кроме того, регистрация товарного знака распространяется на ремонт и техническое обслуживание автомобилей. По данным Роспатента, сейчас рассматриваются заявки на регистрацию еще двух товарных знаков — «Lada Tigris» и «Lada Parus». Решения по ним пока не принято.