Денежное довольствие военных может увеличиться: вот когда его ждать

С 1 октября 2026 года в России стартует трехлетняя программа ежегодной индексации денежного довольствия военнослужащих на 4%. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Кабинет министров РФ внес в Государственную думу проект бюджета на 2026−2028 годы.
Согласно данным агентства, в течение 2026−2028 годов ежегодно 1 октября будет проводиться индексация на 4% бюджетных ассигнований, направляемых на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц.
Кроме этого, накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести для граждан пенсионного возраста старше 70 лет специальную выплату в пять тысяч рублей, приуроченную ко Дню пожилого человека.
Ранее пресс-служба Министерства труда сообщила, что в 2026 году единоразово будут проиндексированы страховые пенсии, а на 1 января запланировано увеличение на 7,6%.