В Заельцовском районе Новосибирска построят двухуровневую развязку

До 2030 года в Заельцовском районе Новосибирска планируют возвести двухуровневую транспортную развязку. Она появится на пересечении улицы Кедровой и 1-го Мочищенского шоссе. Постановление о реализации проекта опубликовано на сайте мэрии.
Проект планировки охватывает территорию площадью более 516 гектаров. Зона ограничена границей города, улицей Андреевской, проектируемой магистральной улицей и Краснояровским шоссе.
Согласно документу, в местах пересечения 1-го Мочищенского шоссе с улицей Кедровой и перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения предусмотрено строительство двухуровневых развязок.