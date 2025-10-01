Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Заельцовском районе Новосибирска построят двухуровневую развязку

Она появится на пересечении улицы Кедровой и 1-го Мочищенского шоссе.

Источник: Комсомольская правда

До 2030 года в Заельцовском районе Новосибирска планируют возвести двухуровневую транспортную развязку. Она появится на пересечении улицы Кедровой и 1-го Мочищенского шоссе. Постановление о реализации проекта опубликовано на сайте мэрии.

Проект планировки охватывает территорию площадью более 516 гектаров. Зона ограничена границей города, улицей Андреевской, проектируемой магистральной улицей и Краснояровским шоссе.

Согласно документу, в местах пересечения 1-го Мочищенского шоссе с улицей Кедровой и перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения предусмотрено строительство двухуровневых развязок.