Инвестиции в экономику Красноярского края достигнут 1,2 триллиона рублей

Инвестиции в экономику Красноярского края, по прогнозам специалистов, к концу 2025 года достигнут объема 1,2 триллиона рублей. Уже сейчас, по итогам первого полугодия, объемы вложений составили более 631,2 миллиарда рублей, это на 32,2 процента выше показателей аналогичного периода прошлого года.