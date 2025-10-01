Выяснилось, что РФ осталась лидером по обогащению урана для США

Россия по итогам 2024 года сохранила позицию крупнейшего поставщика услуг по обогащению урана для американских атомных реакторов, несмотря на действующий запрет на импорт. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Управления энергетической информации США.
Согласно отчёту, именно российские компании обеспечили 20% всего объёма закупленных услуг по разделению изотопов, что стало наибольшей долей среди всех стран. На втором месте оказалась Франция с показателем в 18%, далее следуют Нидерланды, на долю которых пришлось 15%.
Хотя формально в США действует ограничение на ввоз российского ядерного топлива, закон предусматривает исключение. Министерство энергетики вправе выдавать специальные разрешения на закупки до 2028 года, если альтернативные источники поставок отсутствуют.
Ранее министр энергетики США Крис Райт признал, что страна пока не может отказаться от импорта из России из-за нехватки собственных мощностей по производству топлива для реакторов.
До этого президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что намерен обсудить с лидерами стран Евросоюза возможное сокращение закупок российских энергоносителей.
