Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что РФ осталась лидером по обогащению урана для США

Россия по итогам 2024 года сохранила позицию крупнейшего поставщика услуг по обогащению урана для американских атомных реакторов, несмотря на действующий запрет на импорт.

Россия по итогам 2024 года сохранила позицию крупнейшего поставщика услуг по обогащению урана для американских атомных реакторов, несмотря на действующий запрет на импорт. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Управления энергетической информации США.

Согласно отчёту, именно российские компании обеспечили 20% всего объёма закупленных услуг по разделению изотопов, что стало наибольшей долей среди всех стран. На втором месте оказалась Франция с показателем в 18%, далее следуют Нидерланды, на долю которых пришлось 15%.

Хотя формально в США действует ограничение на ввоз российского ядерного топлива, закон предусматривает исключение. Министерство энергетики вправе выдавать специальные разрешения на закупки до 2028 года, если альтернативные источники поставок отсутствуют.

Ранее министр энергетики США Крис Райт признал, что страна пока не может отказаться от импорта из России из-за нехватки собственных мощностей по производству топлива для реакторов.

До этого президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил, что намерен обсудить с лидерами стран Евросоюза возможное сокращение закупок российских энергоносителей.

Читайте также: В Иране сочли условия США по передаче урана неприемлемыми.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше