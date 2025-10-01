Дочери Цапка придется заплатить больше 5 млн за ремонт разбитого Mercedes

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии, которая, по данным СМИ, протаранила жилой дом под Таганрогом, придется заплатить за восстановление своего автомобиля более 5 млн рублей. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил автоэксперт Дмитрий Славнов.
Как сообщалось, девушка въехала в дом на Mercedes AMG GT 63S 2019 года.
«Одна фара такой модели стоит от 400 тысяч рублей. Думаю, ремонт обойдется от 4 миллионов, если не от 6−8. Стена кирпичная, поэтому, скорее всего, перед автомобиля полностью смят, и салон тоже, по всей видимости, сильно пострадал», — сказал Славнов.
Эксперт добавил, что в данном случае может возникнуть ситуация «тотал».
«“Тотал” — это когда рыночная стоимость восстановительного ремонта превосходит рыночную стоимость машины. Тогда ремонт считается нецелесообразным. Автомобиль признается “тотальным”», — подытожил Славнов.
По данным СМИ, 25-летняя дочь Сергея Цапка протаранила жилой дом под Таганрогом в ночь на 28 сентября. Девушка не справилась с управлением и врезалась в стену, повредив крышу, фасад и несколько комнат. Утверждается, что она была пьяна. При этом, по некоторой информации, родство виновницы ДТП и Цапка пока не подтверждено.
Ранее юрист Ивана Соловьев сообщил, что дочь Цапка могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, если будет доказано, что она в момент ДТП за рулем была в состоянии алкогольного опьянения. Также по его словам, девушку могут обязать выплатить компенсацию материального вреда и стоимость поврежденного имущества жильцам дома.