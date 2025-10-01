Дочери Цапка придется заплатить больше 5 млн за ремонт разбитого Mercedes

По данным СМИ, 25-летняя дочь Сергея Цапка протаранила жилой дом под Таганрогом в ночь на 28 сентября. Девушка не справилась с управлением и врезалась в стену, повредив крышу, фасад и несколько комнат. Утверждается, что она была пьяна. При этом, по некоторой информации, родство виновницы ДТП и Цапка пока не подтверждено.