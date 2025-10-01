Стало известно, когда заработает биометрия в РФ при покупке алкоголя и табака

Ближе к концу ноября 2025 года в торговых точках на территории России станет доступна технология, дающая возможность подтверждать совершеннолетие посредством биометрических данных при приобретении спиртных напитков, табачных изделий и энергетических коктейлей без необходимости предъявления удостоверения личности. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на аппарат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Зампред правительства акцентировал внимание на том, что представленная система явится действенным механизмом, который полностью исключит возможность реализации энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия.
По сведениям информаторов издания, первоначально сервис будет запущен в тестовом режиме в одной из розничных сетей. В перспективе рассматривается распространение данного опыта и на иные торговые точки.
В Центре биометрических технологий внесли ясность, что подобный сервис будет введен в эксплуатацию и в торговых автоматах. Это произойдет в кратчайшие сроки, до завершения октября. Первые аппараты начнут функционировать в ряде столичных фитнес-центров.
Создатели нововведения подчеркивают, что инновация не только укрепит контроль за возрастом потребителей, но и сделает процесс покупок более оперативным и комфортным. Для использования системы необходимо предварительно внести свои биометрические параметры в Единую биометрическую систему.
