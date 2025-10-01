Ричмонд
Ремонт дороги в Хорольском округе выполнен на 70%

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хорольском округе АО «Примавтодор» ремонтирует участок дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев протяженностью 4 километра. Дорожники уже подготовили основание с добавлением цемента и ведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. На объекте задействовано 18 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба АО «Примавтодор», специалисты филиала «Спасский» завершили устройство основания с применением цемента с третьего по седьмой километры дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев, между станцией Хорольск и селом Вадимовка Хорольского округа.

«Работы идут в активном темпе, выполнено уже 70%. Сейчас укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия, выполнено уже 2,4 километра по каждой из полос проезжей части. Дополнительно ведем устройство площадок для будущих автопавильонов, всего их будет два. В ремонте задействовано 18 единиц техники», — рассказали в филиале.

Кроме того, здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.