Ремонт дороги в Хорольском округе выполнен на 70%

«Работы идут в активном темпе, выполнено уже 70%. Сейчас укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия, выполнено уже 2,4 километра по каждой из полос проезжей части. Дополнительно ведем устройство площадок для будущих автопавильонов, всего их будет два. В ремонте задействовано 18 единиц техники», — рассказали в филиале.