Ремонт дороги в Хорольском округе выполнен на 70%

Как сообщает пресс-служба АО «Примавтодор», специалисты филиала «Спасский» завершили устройство основания с применением цемента с третьего по седьмой километры дороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев, между станцией Хорольск и селом Вадимовка Хорольского округа.
«Работы идут в активном темпе, выполнено уже 70%. Сейчас укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия, выполнено уже 2,4 километра по каждой из полос проезжей части. Дополнительно ведем устройство площадок для будущих автопавильонов, всего их будет два. В ремонте задействовано 18 единиц техники», — рассказали в филиале.
Кроме того, здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки и сигнальные столбики.