Американская компания Gulf построит сеть автозаправок в Узбекистане на 100 млн долларов

Одним из наиболее заметных проектов стало подписание меморандума между «Узбекнефтегазом» и известной американской компанией Gulf о строительстве сети современных автозаправочных станций по всей стране. Объём инвестиций — около 100 миллионов долларов. Этот проект не только позволит улучшить топливную инфраструктуру, но и внедрить международные стандарты сервиса на АЗС.
Помимо автозаправок, обсуждаются ещё более масштабные инициативы. По словам министра энергетики, Узбекистан намерен заменить устаревшие агрегаты на компрессорных станциях, переведя их с газовых установок на электродвигатели. Предполагается, что за два-три года только этот проект обойдётся минимум в 800 миллионов долларов. Для его реализации планируется привлечь финансирование через американский банк EXIM, который уже выразил готовность открыть кредитную линию на сумму 852 миллиона долларов.
Помимо этого, Узбекистан подписал соглашения с такими мировыми лидерами, как Schlumberger и Baker Hughes, о внедрении их передовых технологий и методов управления в сфере бурения и добычи энергоресурсов.
Министр энергетики подчеркнул, что если рассматривать все планы в комплексе, включая перспективный проект с компанией Air Products по газификации угля и производству из него синтез-газа, аммиака, метанола и другой продукции с высокой добавленной стоимостью, то только ближайшие проекты оцениваются в 3−4 миллиарда долларов.
Таким образом, сотрудничество с американскими компаниями сулит не только обновление топливной инфраструктуры, но и внедрение современных технологий, развитие перерабатывающей промышленности и существенный приток инвестиций в экономику страны.