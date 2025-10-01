Американская компания Gulf построит сеть автозаправок в Узбекистане на 100 млн долларов

Помимо автозаправок, обсуждаются ещё более масштабные инициативы. По словам министра энергетики, Узбекистан намерен заменить устаревшие агрегаты на компрессорных станциях, переведя их с газовых установок на электродвигатели. Предполагается, что за два-три года только этот проект обойдётся минимум в 800 миллионов долларов. Для его реализации планируется привлечь финансирование через американский банк EXIM, который уже выразил готовность открыть кредитную линию на сумму 852 миллиона долларов.