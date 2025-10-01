Ричмонд
В сентябре тенге и рубль заметнее других валют подешевели к доллару

АСТАНА, 1 окт — Sputnik. Российский рубль, филиппинское песо, казахстанский тенге и индонезийская рупия заметнее других валют подешевели к доллару в сентябре, подсчитало РИА Новости по открытым данным.

Так, с конца августа рубль подешевел к доллару на 3,1%. В первую тройку вместе с ним вошли филиппинское песо и казахстанский тенге, чьи курсы ослабли на 1,9%, а сразу за ними следует индонезийская рупия, курс которой просел на 1,7%.

Кроме них, в первую пятерку валют, чей курс несколько снизился к доллару, вошли индонезийская рупия — на 1,6%, а также канадский доллар — на 1,2%.

При этом, с начала года рубль, напротив, укрепился к «американцу» практически на четверть — на 22,7%, что стало самым заметным показателем среди проанализированных валют.

В число наиболее укрепившихся к доллару валют по итогам сентября вошли колумбийское песо — на 2,4%, южноафриканский ранд и венгерский форинт — на 2,1%, а также бразильский реал — на 1,9%.

Также заметную положительную динамику показали мексиканское песо — на 1,8% и пула Ботсваны — на 1,6%.