В сентябре тенге и рубль заметнее других валют подешевели к доллару

Так, с конца августа рубль подешевел к доллару на 3,1%. В первую тройку вместе с ним вошли филиппинское песо и казахстанский тенге, чьи курсы ослабли на 1,9%, а сразу за ними следует индонезийская рупия, курс которой просел на 1,7%.
Кроме них, в первую пятерку валют, чей курс несколько снизился к доллару, вошли индонезийская рупия — на 1,6%, а также канадский доллар — на 1,2%.
При этом, с начала года рубль, напротив, укрепился к «американцу» практически на четверть — на 22,7%, что стало самым заметным показателем среди проанализированных валют.
В число наиболее укрепившихся к доллару валют по итогам сентября вошли колумбийское песо — на 2,4%, южноафриканский ранд и венгерский форинт — на 2,1%, а также бразильский реал — на 1,9%.
Также заметную положительную динамику показали мексиканское песо — на 1,8% и пула Ботсваны — на 1,6%.