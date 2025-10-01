В Приморье начали застраивать великолепную бухту Большая Ежовая

Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», земля, где проводятся работы, находится в аренде у общественной организации «Автоклуб “Родео”», зарегистрированной в Находке. Договор был подписан в 2006 году. А в 2021 году договор аренды территории для рекреационной деятельности продлили до 2070 года.