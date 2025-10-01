В Приморье начали застраивать великолепную бухту Большая Ежовая

Известную далеко за пределами Приморья бухту Большая Ежовая, которая славится своей дикой природой и популярна среди туристов, начали застраивать. В этом месте на юге края, прозванном «Приморскими Мальдивами», уже начали забивать сваи для возведения некапитальных сооружений.
Как сообщили «Новости Владивостока на VL.ru», земля, где проводятся работы, находится в аренде у общественной организации «Автоклуб “Родео”», зарегистрированной в Находке. Договор был подписан в 2006 году. А в 2021 году договор аренды территории для рекреационной деятельности продлили до 2070 года.
Сейчас в бухте отсутствует какая-либо инфраструктура — дорога туда крайне плохая, и финишный спуск может преодолеть не каждый автомобиль. В августе прошлого года туристический автобус, пытаясь выехать из бухты, перевернулся, что наглядно показало опасность дороги.
В социальных сетях появилось видео, на котором заметно, что чуть выше береговой линии забивают сваи, предположительно под строительство домиков для туристов.
Бухта входит в Сергеевское лесничество, а земля относится к лесному фонду. Рядом, в бухте Спокойная, расположена действующая база отдыха «Клуб Родео», принадлежащая той же организации.
Часть жителей Приморья справедливо опасается, что место утратит своё уникальное дикое очарование. При появлении базы отдыха бухта может перестать быть уникальной: инфраструктура и доступность привлекут больше туристов, а уединённость исчезнет.