Генетики НАН сказали, как белорусам жить до 140 лет

Стало известно, могут ли белорусы жить до 140 лет, пишет БелТА.
Так, в Национальной академии наук Беларуси подчеркнули, что здоровье долгожителя закладывается генетически еще до его рождения через питание и образ жизни будущей мамы. Среди наиболее значимых факторов, которые способствуют долголетию, вместе с генетическим идет правильное и сбалансированное питание. Так как от питания зависит общее состояние здоровья, метаболизм, когнитивная функция на протяжении всей жизни человека.
— Питание — это не просто набор белков, жиров и углеводов, но и широкий спектр жизненно важных веществ, — прокомментировала ведущий научный сотрудник сектора комплексного научного исследования питания НПЦ по продовольствию Анна Журня.
Специалист указала на важность питания в дошкольном и школьном возрасте, когда закладываются важные пищевые привычки. Так как здоровое питание в детстве заметно снижает риски хронических заболеваний в зрелом возрасте.
И еще представитель НАН обратила внимание на то, что в Беларуси — уникальная природа, аграрные традиции и развитое пищевое производство. Все это вместе создает базу для увеличения количества долгожителей. При этом ученая все же заметила, что способность дожить до 140 лет зависит от осознанности и привычек каждого белоруса.
— Совместными усилиями науки, промышленности, медицины и общества мы можем сделать долголетие не исключением, а нормой для белорусов, — резюмировала эксперт.
