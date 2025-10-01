Генетики НАН сказали, как белорусам жить до 140 лет

И еще представитель НАН обратила внимание на то, что в Беларуси — уникальная природа, аграрные традиции и развитое пищевое производство. Все это вместе создает базу для увеличения количества долгожителей. При этом ученая все же заметила, что способность дожить до 140 лет зависит от осознанности и привычек каждого белоруса.