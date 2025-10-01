Стоимость золота в ходе торгов обновила исторический максимум

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (структура Нью-Йоркской товарной биржи) достигли исторического рекорда, превысив отметку в 3 900 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 05:05 мск стоимость драгметалла составляла 3 902,4 доллара за унцию, показав рост на 0,24%. Спустя несколько минут, в 05:09 мск, цена ускорила рост и достигла уровня 3 904,1 доллара (+0,28%).
Однако уже к 05:45 мск динамика замедлилась: котировки снизились до 3 893,8 доллара за унцию, что соответствовало незначительному росту на 0,02% по сравнению с предыдущим закрытием.
Увеличение цены на золото, по мнению аналитиков, обусловлено возросшим вниманием к этому металлу. В свою очередь, этот интерес подпитывается политической нестабильностью и экономической неопределенностью.