С 1 октября бизнес получил право на кредитные каникулы: какие лимиты предусмотрены для заемщиков

Для получения права на кредитные каникулы заемщики должны соответствовать ряду требований. Компания должна иметь статус субъекта МСП или самозанятым, но не принадлежать к тем категориям, которым поддержка не оказывается, например, не заниматься финансовой деятельностью или игорным бизнесом. Также заемщик не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В течение пяти предыдущих лет у него не должно быть фактов использования кредитных каникул.