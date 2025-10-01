С 1 октября бизнес получил право на кредитные каникулы: какие лимиты предусмотрены для заемщиков

С 1 октября 2025 года самозанятые граждане и компании, относящиеся к малому и среднему предпринимательству, получили право на оформление кредитных каникул. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле.
Для самозанятых максимальная сумма кредита или займа составляет 10 миллионов рублей. Для микропредприятий этот лимит увеличен до 60 миллионов рублей, для малых компаний — до 400 миллионов рублей, а для средних предприятий — до миллиарда рублей.
Правительство России оставило за собой право на дальнейший пересмотр указанных лимитов. В случае с открытой кредитной линией будет учитываться либо лимит выдачи, либо объем текущей задолженности, в зависимости от того, какая сумма окажется меньше.
Для получения права на кредитные каникулы заемщики должны соответствовать ряду требований. Компания должна иметь статус субъекта МСП или самозанятым, но не принадлежать к тем категориям, которым поддержка не оказывается, например, не заниматься финансовой деятельностью или игорным бизнесом. Также заемщик не должен находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В течение пяти предыдущих лет у него не должно быть фактов использования кредитных каникул.
Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре этого года.