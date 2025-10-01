Подсчитано, сколько россияне тратят денег на подготовку машины к зиме

Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят на подготовку к зиме.
Российские автовладельцы в среднем тратят 18 тысяч рублей на подготовку автомобиля к зимнему сезону. Такие данные приводит исследование, проведенное аналитиками сервиса «Авито». Согласно опросу, больше всего средств уходит на покупку зимних шин, смену масел и замену расходных материалов.
«Согласно результатам исследования в среднем подготовка машины к зиме обходится россиянам в 18 тыс. рублей», — сообщил RT со ссылкой на исследование. Как отметили эксперты «Авито», большинство водителей начинают готовить автомобиль к зиме уже в октябре — так поступают 44% респондентов. Часть россиян (21%) приступают к подготовительным работам в сентябре, а 8% — еще раньше.
По информации аналитиков, 64% опрошенных меняют летние шины на зимние, 42% — моторное масло, а 32% — проверяют тормозную жидкость. В числе популярных процедур также балансировка колес и проверка зарядки аккумулятора. Примечательно, что женщины чаще мужчин балансируют колеса (32% против 26%), в то время как мужчины чаще проверяют аккумулятор (32% против 20%).
Большинство автомобилистов (28%) планируют уложиться в сумму до пяти тысяч рублей, ограничиваясь только самыми необходимыми расходами. Четверть респондентов готовы потратить на подготовку от 10 до 25 тысяч рублей, а 20% — свыше этой суммы. Среди них преобладают молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет.
Самыми востребованными товарами для подготовки стали зимняя незамерзающая жидкость (61%), антифриз (42%) и зимние шины (39%). Кроме того, россияне чаще приобретают чистящие щетки, скребки для льда и лопаты для уборки снега.
Ранее автомобильный эксперт Анна Уткина подсчитала, что в 2025 году средние затраты российских автомобилистов на подготовку транспортного средства к зимнему периоду составят порядка 17 тысяч рублей. По ее расчетам, стоимость замены шин в Москве и Московской области варьируется от 3 до 10 тысяч рублей за комплект, тогда как в остальных регионах страны эта услуга обойдется дешевле — в пределах 1,5−3 тысяч рублей. Итоговая сумма будет завесить от размера и профиля шин, передает «Царьград».