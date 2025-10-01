Подсчитано, сколько россияне тратят денег на подготовку машины к зиме

Ранее автомобильный эксперт Анна Уткина подсчитала, что в 2025 году средние затраты российских автомобилистов на подготовку транспортного средства к зимнему периоду составят порядка 17 тысяч рублей. По ее расчетам, стоимость замены шин в Москве и Московской области варьируется от 3 до 10 тысяч рублей за комплект, тогда как в остальных регионах страны эта услуга обойдется дешевле — в пределах 1,5−3 тысяч рублей. Итоговая сумма будет завесить от размера и профиля шин, передает «Царьград».