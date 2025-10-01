Для российских пенсионеров могут создать единую соцкарту: для чего она нужна

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов сообщил, что главной целью введения федеральной социальной карты для пенсионеров является унификация льготной системы, поскольку сейчас размер и характер льгот зависит от региона проживания.
«Мы будем добиваться решения этого вопроса. Такая карта должна позволить пенсионерам получать единые льготы в любом регионе страны, включая коммунальные и бесплатный проезд на общественном транспорте», — пояснил Миронов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что привязка льгот к региону проживания создает проблему для мобильных граждан: при переезде пенсионер автоматически лишается всех ранее предоставлявшихся льгот, поскольку их объем регулируется законодательством каждого конкретного субъекта РФ.
Миронов также добавил, что фракция планирует внести законопроект о введении ежегодной дополнительной выплаты пенсионерам — 13-й пенсии. По его убеждению, право на получение этой выплаты должно распространяться на всех пенсионеров без разделения по признаку занятости.
Накануне в Госдуме выступили с инициативой ввести выплаты ко Дню пожилого человека для пенсионеров старше 70 лет в размере пяти тысяч рублей.