Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

Собственники недвижимости, земельных участков и транспортных средств обязаны внести имущественные налоги за 2024 год не позднее 1 декабря. Таким образом, на оплату остаются всего два месяца.
Федеральная налоговая служба рассылает соответствующие уведомления собственникам в двух форматах: традиционным — на бумажном носителе почтой, либо электронным — через личный кабинет налогоплательщика на портале «Госуслуги».
В уведомлениях содержится подробная информация о суммах, подлежащих оплате за транспортный, земельный налог, налог на имущество физических лиц, а также сведения по НДФЛ, связанному с доходами, с которых этот налог не удержали в прошлом году.
Размеры ставок имущественного, земельного и транспортного налогов варьируются в зависимости от региона проживания. Кроме того, итоговая сумма, требуемая к уплате, может изменяться в связи с переоценкой недвижимости (так как налог начисляется с кадастровой стоимости) и наличием налоговых преференций у плательщика.
В этом году также введена налоговая обязанность для вкладчиков банков: НДФЛ начисляется на доходы от процентов по вкладам, если общая величина полученных процентов за предыдущий год превысила 210 тысяч рублей. Облагаться налогом будет исключительно превышающая эту планку часть дохода. Срок для внесения данного налога совпадает — не позднее 1 декабря 2025 года.
