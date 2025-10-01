Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

В этом году также введена налоговая обязанность для вкладчиков банков: НДФЛ начисляется на доходы от процентов по вкладам, если общая величина полученных процентов за предыдущий год превысила 210 тысяч рублей. Облагаться налогом будет исключительно превышающая эту планку часть дохода. Срок для внесения данного налога совпадает — не позднее 1 декабря 2025 года.