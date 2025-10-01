В России приняли большинство мер для сдерживания роста цен на жилье

«Что касается возможного регулирования цен на недвижимость, то надо отметить, что большинство мер уже приняты. И сейчас необходимо реализовывать уже принятые решения, в первую очередь, развивать инструменты комплексного развития территорий», — заявил Абрамов, уточнив, что также необходимо поощрять развитие отечественного производства строительных материалов, уделяя особое внимание внедрению современных технологий, и активно поддерживать и расширять малоэтажное строительство. Цитата по ТАСС.