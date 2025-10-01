В России приняли большинство мер для сдерживания роста цен на жилье

В Совете Федерации нашли, что поможет сдержать рост цен на недвижимость.
Дальнейшее развитие и стимулирование отечественного производства строительных материалов поможет стабилизировать ситуацию на рынке недвижимости. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, уточнив, что большинство мер для сдерживания роста цен на жилье в России уже реализованы.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРиелтор Яшенков предупредил россиян о рисках от покупки жилья вскладчину.
«Что касается возможного регулирования цен на недвижимость, то надо отметить, что большинство мер уже приняты. И сейчас необходимо реализовывать уже принятые решения, в первую очередь, развивать инструменты комплексного развития территорий», — заявил Абрамов, уточнив, что также необходимо поощрять развитие отечественного производства строительных материалов, уделяя особое внимание внедрению современных технологий, и активно поддерживать и расширять малоэтажное строительство. Цитата по ТАСС.
По информации Абрамова, российские производители активно осваивают выпуск новых видов строительных материалов, которые ранее импортировались. В 2024 году доля отечественных стройматериалов в строительстве превысила 70%, что подтверждают данные Минстроя России. Сенатор подчеркнул, что ожидается дальнейшее сокращение импорта в массовых сегментах рынка.
По данным аналитиков, наибольшее увеличение средней цены при продаже квартир зафиксировано в Краснодаре (+4,2%), Санкт-Петербурге (+3,8%) и Перми (+2,6%). В то же время снижение цен наблюдалось в Челябинске (-5,2%), Уфе (-3,6%) и Волгограде (-3%).
В августе лидером по росту стоимости строящейся жилой площади в России стал Курган. Цена за квадратный метр в Кургане выросла на 11,6%, опередив другие русские города. В Москве новостройки подорожали на 1,2%, в Подмосковье — на 1,3%.