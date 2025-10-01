В Узбекистане со 2 октября стартует новый этап приёма заявлений на субсидии для покрытия ипотеки

Сколько денег выделяют?
Каждому получателю субсидии предоставят 30 миллионов сумов для оплаты первоначального взноса за жильё. Кроме того, государство компенсирует проценты по ипотеке, если они превышают 12% годовых. Эта компенсация действует в течение пяти лет, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семьи.
Как подать заявление?
Заявление можно подать двумя способами: лично в центрах государственных услуг и онлайн через портал my.gov.uz или мобильное приложение MyGov.
Кто может рассчитывать на субсидию?
Для участия в программе заявителю необходимо набрать не менее 30 баллов по специальным социальным критериям — баллы начисляются в зависимости от того, насколько заявитель соответствует ряду условий.
Критерии дохода
В Республике Каракалпакстан и областях доход заявителя и его близких родственников (если они указаны в заявлении) должен быть в пределах от 2,7 до 8 размеров минимальной заработной платы (от 3 млн 431 тыс. 700 сумов до 10 млн 168 тыс. сумов).
В Ташкенте — от 2,7 до 9,2 размера минимальной заработной платы (от 3 млн 431 тыс. 700 сумов до 11 млн 693 тыс. 200 сумов).
Важное условие: у заявителя и его супруги (или супруга) не должно быть жилой недвижимости в собственности на всей территории страны.
Кому предоставляется приоритет?
Особое внимание уделяется следующим категориям граждан: трудовым мигрантам, молодёжи до 30 лет, разведённым женщинам, матерям-одиночкам, вдовам, медицинским работникам и специалистам, работающим в удалённых регионах, преподавателям техникумов по инженерным, строительным и обрабатывающим направлениям и лицам с инвалидностью.