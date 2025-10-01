Ричмонд
В Узбекистане со 2 октября стартует новый этап приёма заявлений на субсидии для покрытия ипотеки

Vaib.uz (Узбекистан. 1 октября). Со 2 октября в Узбекистане начинается очередной этап приёма заявлений на получение государственных субсидий, предназначенных для частичного покрытия расходов по ипотечному кредиту. По сути, речь идет о безвозмездной финансовой поддержке государства, которая позволяет облегчить выплату первоначального взноса и процентов по ипотеке. Это важная мера для многих граждан, мечтающих о собственном жилье.

Источник: Vaib.Uz

Сколько денег выделяют?

Каждому получателю субсидии предоставят 30 миллионов сумов для оплаты первоначального взноса за жильё. Кроме того, государство компенсирует проценты по ипотеке, если они превышают 12% годовых. Эта компенсация действует в течение пяти лет, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семьи.

Как подать заявление?

Заявление можно подать двумя способами: лично в центрах государственных услуг и онлайн через портал my.gov.uz или мобильное приложение MyGov.

Кто может рассчитывать на субсидию?

Для участия в программе заявителю необходимо набрать не менее 30 баллов по специальным социальным критериям — баллы начисляются в зависимости от того, насколько заявитель соответствует ряду условий.

Критерии дохода

В Республике Каракалпакстан и областях доход заявителя и его близких родственников (если они указаны в заявлении) должен быть в пределах от 2,7 до 8 размеров минимальной заработной платы (от 3 млн 431 тыс. 700 сумов до 10 млн 168 тыс. сумов).

В Ташкенте — от 2,7 до 9,2 размера минимальной заработной платы (от 3 млн 431 тыс. 700 сумов до 11 млн 693 тыс. 200 сумов).

Важное условие: у заявителя и его супруги (или супруга) не должно быть жилой недвижимости в собственности на всей территории страны.

Кому предоставляется приоритет?

Особое внимание уделяется следующим категориям граждан: трудовым мигрантам, молодёжи до 30 лет, разведённым женщинам, матерям-одиночкам, вдовам, медицинским работникам и специалистам, работающим в удалённых регионах, преподавателям техникумов по инженерным, строительным и обрабатывающим направлениям и лицам с инвалидностью.