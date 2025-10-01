В Узбекистане со 2 октября стартует новый этап приёма заявлений на субсидии для покрытия ипотеки

Vaib.uz (Узбекистан. 1 октября). Со 2 октября в Узбекистане начинается очередной этап приёма заявлений на получение государственных субсидий, предназначенных для частичного покрытия расходов по ипотечному кредиту. По сути, речь идет о безвозмездной финансовой поддержке государства, которая позволяет облегчить выплату первоначального взноса и процентов по ипотеке. Это важная мера для многих граждан, мечтающих о собственном жилье.